Stank van Zwolle tot Twente door lekkende tankwagen Ablasserdam

Een lekkende tankwagen in Ablasserdam zorgt voor stankoverlast van Zwolle tot in Twente.

Volgens de veiligheidsregio is het gezondheidsrisico nihil, maar kan de stank wel leiden tot overgeven en misselijkheid. Er is daarom een NL-Alert uitgegaan om mensen die last hebben te waarschuwen ramen en deuren gesloten te houden.

De stank is afkomstig uit een tankwagen op een bedrijventerrein aan de Edisonweg in Alblasserdam. Volgens de veiligheidsregio is een product in die tank te warm geworden, waardoor er een rubber- of gasachtige geur te ruiken is. In de tank zitten industriële smeermiddelen, schrijft de NOS.