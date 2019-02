Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Fietser gewond na aanrijding met auto in Hengelo De fietser raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht (Foto: News United / Jack Huygens) De fietser raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht (Foto: News United / Jack Huygens)

Een fietser is vanmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto. De gewonde is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde op de Laan van Driene. Daar wilde een fietser de weg oversteken toen hij in aanrijding met de wagen kwam. De auto heeft een gebarsten voorruit aan het ongeluk overgehouden. De politie onderzoekt het ongeval, de weg is daarom deels afgezet. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33