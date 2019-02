Hoofdklasse: Excelsior speelt topper gelijk op Urk, late zege Staphorst en Berkum

Na de vele afgelastingen in de hoofdklasse van de laatste weken, was er vanmiddag weer een volledige programma. Hieronder een overzicht van de resultaten van de Overijsselse clubs.

Gelijkspel Excelsior'31 in topper

Excelsior speelde de topper bij koploper Urk gelijk. Na een beginfase zonder kansen, was het na een kwart wedstrijd direct raak. Lucas Schraal schoot de 1-0 binnen. Excelsior zette er weinig tegenover en dus was het bij de pauze ook 1-0. Een paar minuten na de pauze was het ook raak voor Excelsior, als kwam de treffer van Urk. Dick Hakvoort schoot in eigen doel: 1-1. Kort daarna moest de Rijssense club verder met een man minder na een directe rode kaart voor Pim ten Have. Aan de stand veranderde niets meer en dus was er een punt voor beide ploegen.

Staphorst laat langs SDC Putten

Staphorst won in extremis van SDC Putten. Het leek in Staphorst op een 0-0 ruststand af te stevenen, maar kort voor rust was het raak voor de gasten uit Putten. Rob Knul zorgde ervoor dat de ploegen met 0-1 de kleedkamers opzochten. In de tweede helft bleef die lang op het scorebord staan. Na ruim een uur kreeg Kees Pluim van Putten rood. Een kleine tien minuten voor het einde zorgde Martijn Brakke met zijn tiende van het seizoen echter alsnog voor de gelijkmaker. Het werd nog mooier voor de thuisploeg, want kort voor het einde kopte Pim de Jonge raak uit een hoekschop en bezorgde zijn ploeg daarmee de drie punten.

SC Genemuiden wint in Nijkerk

Genemuiden boekte een zege bij Sparta Nijkerk. Ondanks enkele kansen voor beide ploegen werd er in de eerste helft niet gescoord. Na rust was het wel raak en de treffer was er voor Genemuiden. Kay Velda zorgde voor de 0-1 in Nijkerk. Die treffer bleek de winnende.

Bacuna bezorgt Berkum zege

Berkum boekte een zege bij DUNO D. Na een klein kwartier mocht Roy Talsma aanleggen vanaf de strafschopstip en faalde niet. Een paar minuten later zorgde Thom Kooke al voor de gelijkmaker. Die 1-1 was ook de ruststand. Na de pauze leek het bij die stand te blijven, maar daar dacht Johnsen Bacuna anders over. Hij maakte een paar minuten voor het einde de 1-2 en dat was ook de eindstand.

DETO verliest doelpuntrijk duel

DETO ging in een doelpuntrijk duel onderuit bij csv Apeldoorn. Sander Krijns zorgde na tien minuten voor de voorsprong voor csv Apeldoorn. Na ruim een half uur maakte Maikel Lange de 2-0. Kort voor rust deed Coplan Soumaoro iets terug vanaf de stip, maar in blessuretijd zette Steven van Es de marge weer op twee: 3-1. Na de 4-1 van Jamarro Diks kort na rust leek het beslist, maar Soumaoro en Maarten Booijink brachten de spanning terug: 4-3. Verder kwam DETO echter niet.

SVZW verliest in slotfase van Flevo Boys

SVZW leek op weg naar een punt tegen Flevo Boys, maar ging laat onderuit. Al na zeven minuten stond SVZW op achterstand. Frank Post zorgde voor de 0-1. De thuisploeg wist het net niet te vinden in de eerste helft en dus was het ook 0-1 bij rust. Kort na die pauze werd het gelijk. Frank Smit zorgde voor de 1-1. De winst ging echter toch naar Flevo Boys. Vijf minuten voor het einde maakte Johan Tiems de 1-2.

