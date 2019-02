HHC Hardenberg lijdt in eigen huis forse nederlaag tegen hekkensluiter VVSB

Een uiterst pijnlijke middag voor HHC Hardenberg. Op de eigen Boshoek werd er met 2-5 verloren van hekkensluiter VVSB.

HHC kwam al na vijf minuten op achterstand. Lulinho Martins profiteerde van het uitglijden van Ashwin Manuhutu, waarna Tommy Bekooij eenvoudig binnen kon tikken: 0-1. Drie minuten later was het Martins zelf die het net wist te vinden en de 0-2 op het scorebord zette. De thuisploeg had weinig in te brengen en bij rust stond het dan ook nog 0-2.

In de tweede helft ging VVSB op dezelfde voet verder en het was Bekooij die in de 51e minuut zijn tweede van de middag maakte. Dérian Reinders deed uiteindelijk wat terug voor HHC met de 1-3, maar baten mocht het niet. Via twee treffers van Frank Tervoert liep VVSB uit naar 1-5. Vlak voor het laatste fluitsignaal bepaalde Kevin Görtz, die even later met rood van het veld moest, de eindstand op 2-5.

HHC Hardenberg - VVSB 2-5

0-1 Tommy Bekooij (5)

0-2 Lulinho Martins (8)

0-3 Tommy Bekooij (51)

1-3 Dérian Reinders (55)

1-4 Frank Tervoert (60)

1-5 Frank Tervoert (82)

2-5 Kevin Görtz (85)

