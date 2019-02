Uitslagen zaterdagvoetbal: PH Almelo, AJC'96 en PW nog altijd zonder nederlaag

Na een aantal weken met vele afgelastingen, vonden vandaag vrijwel alle wedstrijden doorgang in het lagere amateurvoetbal. Zo maakte het nog altijd ongeslagen PH Almelo gehakt van Voorwaarts V.: 7-0. Ook AJC'96 en PW verloren dit seizoen nog niet.

In de 1e klasse D eindigde de Overijsselse derby tussen DOS'37 en Go Ahead Kampen onbeslist. In Vriezenveen werd het 0-0. Hekkensluiter Enter Vooruit wacht nog altijd op haar derde zege van het seizoen. Vanmiddag werd er met 2-3 verloren van De Merino's.

DOS Kampen heeft in de 2e klasse H geen fout gemaakt in de strijd om de titel. Op bezoek bij Be Quick'28 werd er met 1-2 gewonnen.

In de 2e klasse J Noord lijkt de titelstrijd al beslist. Koploper Pelikaan S won eenvoudig met 0-3 bij NEC Delfzijl en staat - met een wedstrijd minder gespeeld - negen punten voor op de nummer twee, DESZ.

De topper in de 3e klasse C tussen ZAC en SC Rouveen is geëindigd in een 1-1 gelijkspel. Hierdoor blijft de marge van ZAC op Rouveen één punt en eerstgenoemde heeft ook nog twee wedstrijden in te halen ten opzichte van haar concurrent. Nummer drie Zwolsche Boys verspeelde dure punten bij Olympia'28: 3-0.

In de 3e klasse D is PH Almelo nog altijd zonder nederlaag. Zaterdagmiddag werd er zeer overtuigend gewonnen van Voorwaarts V.: 7-0. Nummer twee Bergentheim boekte een nipte zege bij hekkensluiter Blauw Wit'66: 3-2.

SP Daarle wacht in de 4e klasse D nog altijd op haar eerste zege. Deze kwam er ook zaterdag niet. In eigen huis werd er met 1-3 verloren van nummer drie Kampen.

In de 4e klasse F is er een ongekend spannende titelstrijd tussen AJC'96 en PW. Beide clubs verloren nog geen enkele wedstrijd en dat gebeurde ook vandaag niet. AJC'96 won met 2-0 van Achilles Enschede, PW ging met de drie punten weg bij DRC 2012: 2-4.

Bekijk hier alle uitslagen en standen na de wedstrijden van vanmiddag.