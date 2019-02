Windstoten in Overijssel: boom valt op rijdende auto in Rijssen

De boom langs de Pelmolenweg waaide op de motorkap van de auto. De wagen liep forse blikschade op, maar kon wel verder rijden.

Code geel

Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in Overijssel. Het instituut adviseert het weerbericht in de gaten te houden. De waarschuwing geldt tot 17 uur.

De boom versperde de Haarweg in Bergentheim (Foto: 112 Hardenberg / Gert Stegeman)

Bergentheim

In Bergentheim waaide vandaag aan de Haarweg ook al een boom om. De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd en de weg weer vrijgemaakt.

De aanhanger belandde door een windstoot in de sloot (Foto: News United / Bert Kamp)

Vriezenveen

Een aanhanger is vanmiddag in Vriezenveen door een windstoot achter een auto weggewaaid. Het incident was op de Oosterweilandweg, de lege aanhanger belandde op z'n kant in de sloot.