Opgeleefd Heracles Almelo stunt en wint in eigen huis van Ajax

Een stunt van jewelste in het Polman Stadion. Heracles Almelo wist vanavond met 1-0 van Ajax te winnen door een doelpunt van Mo Osman. Voor de Almeloërs is het de eerste overwinning van 2019.

Aan niets was te zien dat Heracles Almelo in een enorme winterdip verkeerde. De ploeg van trainer Frank Wormuth legde een ijzersterke eerste helft op de mat. Al na zes minuten kreeg Brandley Kuwas de uitgelezen mogelijkheid om de score te openen. Joey Konings werd door Daley Blind tegen de grond gewerkt en scheidsrechter Dennis Higler legde de bal op de stip. Kuwas schoot hard en laag binnen, maar zijn strafschop spatte via de vingertoppen van Ajax-doelman André Onana uiteen op de paal.



Cadeautje van Onana

Even later ging diezelfde Onana vreselijk in de fout, toen hij Osman zomaar in zijn voeten speelde op de rand van het zestienmetergebied. Voor de middenvelder was scoren vervolgens een koud kunstje: 1-0. Na de openingstreffer in het Polman Stadion zette Ajax aan en moest Heracles in de achteruit, al kwamen de Amsterdammers niet tot levensgrote kansen. Zodoende leidde Heracles tijdens de rust verdiend met 1-0.



Enorme kans Huntelaar

In de tweede helft ging Ajax op zoek naar de gelijkmaker, maar mocht het van geluk spreken dat het geen 2-0 werd. Jesper Drost fungeerde als eindstation in een vlotte Almelose aanval, draaide goed weg bij de Amsterdamse defensie, maar zag zijn schot uiteindelijk nipt voorlangs vliegen. De grootste kans was echter voor Ajax. Klaas-Jan Huntelaar werd goed weggestoken door Hakim Ziyech en kwam oog in oog met Janis Blaswich. De Duitse goalie keepte een ijzersterke pot en kwam ook in het rechtstreekse duel met Huntelaar als winnaar uit de strijd, waarmee hij een zeker lijkend doelpunt voorkwam.



Kunst- en vliegwerk

Heracles kwam amper nog aan aanvallen toe, maar kansen kwamen er wel. Kristoffer Peterson profiteerde bijna van geblunder bij Blind en Onana, die een dramatisch wedstrijd speelde. De Zweed schoot echter over. Hierna was het vrouw en kinderen eerst. Met kunst- en vliegwerk wist Heracles in de resterende minuten haar doel schoon te houden, waardoor de Almeloërs voor de tweede keer dit seizoen punten afsnoepten van Ajax.

Heracles Almelo - Ajax 1-0

1-0 Osman (17)

Arbiter: Higler

Geel: Rossmann; Huntelaar

Bijz: Kuwas mist pen. (6)

Heracles Almelo: Blaswich; Breukers, Rossmann, Van den Buijs, Czyborra (Knoester/90+3); Osman, Drost (Van Nieff/72), Merkel; Kuwas, Konings (Dalmau/60), Peterson.

Ajax: Onana; Kristensen, De Ligt, Blind, Tagliafico; Schöne (Mazraoui/63), van de Beek (Labyad/63), De Jong (Dolberg/79); Ziyech, Huntelaar, Tadic.

