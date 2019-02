PEC Zwolle behoudt ongeslagen status en speelt gelijk bij sc Heerenveen

PEC Zwolle is nog altijd ongeslagen in 2019. De Zwollenaren speelden zaterdagavond met 1-1 gelijk op bezoek bij sc Heerenveen in Friesland.

PEC Zwolle nam vanaf het eerste fluitsignaal het heft in handen en was in de beginfase de bovenliggende partij in het Abe Lenstra Stadion. Kansen waren er voor Younes Namli en Mike van Duinen, maar zij hadden hun vizier nog niet op scherp staan. Michel Vlap had dat daarentegen wel. Namli wilde het te mooi doen en leed knullig balverlies op het middenveld. Mitchell van Bergen vond vervolgens Sam Lammers. De spits stuitte nog op Mickey van der Hart, maar de rebound was een eitje voor Vlap: 1-0.



Lam knikt raak

Hierna verliep het PEC wat minder soepel. De ploeg van trainer Jaap Stam zag Heerenveen sterker en sterker worden, maar ging uiteindelijk toch met een gelijke stand aan de thee. Op slag van rust kopte Thomas Lam een corner van Namli tegen de touwen, waarmee hij de 1-1 op het scorebord zette.

Kansen over en weer

Na de rust golfde het duel op en neer. PEC Zwolle kreeg kansen via Van Duinen en Namli, zij moesten echter hun meerdere erkennen in Heerenveen-doelman Warner Hahn. Aan de andere kant waren Stijn Schaars en doelpuntenmaker Vlap dicht bij een treffer, maar ook de Friezen wisten het net niet meer te vinden. Zodoende stond er na negentig minuten een terechte 1-1 eindstand op het scorebord en is PEC Zwolle nog altijd ongeslagen in 2019.

sc Heerenveen - PEC Zwolle 1-1

1-0 Vlap (30)

1-1 Lam (45+1)

Arbiter: Makkelie

Geel: Clement

sc Heerenveen: Hahn; Hornkamp, Høegh, Pierie, Woudenberg; Schaars, Rienstra, Vlap; Van Bergen, Lammers (Van Amersfoorst/83), Mihajlovic (Johnsen/60).

PEC Zwolle: Van der Hart; Ehizibue, Van Polen, Lam, Paal; Clement, Namli, Bouy (Flemming/71); Van Crooij (Leemans/88), Thy, Van Duinen (Elbers/75).

Bekijk hier de stand en uitslagen in de Eredivisie en de statistieken van PEC Zwolle.