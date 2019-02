Brandweer blust keukenbrand in Kampen

De brandweer heeft vanmiddag in Kampen een keukenbrand geblust. Met de brand ging veel rook gepaard.

De brand woedde in een hoekwoning aan de Wilhelminalaan. De ruiten van het huis zijn door de rook zwartgeblakerd. Het is onduidelijk wat in de keuken in brand stond. Vermoedelijk is er iets te lang op het fornuis blijven staan.

Er raakte niemand gewond.