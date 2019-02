Busbrugfestival Zwolle trekt 15.000 bezoekers

15.000 mensen kwamen vandaag naar de festiviteiten rond de opening van de Zwolse busbrug. Dat zijn er drie keer meer dan de gemeente Zwolle verwachtte.

Op het drukste moment waren er zo'n 4.000 bij de Schuttebusbrug. Die naam werd vanmiddag onthuld. De brug in de s-vorm is vernoemd naar Herman Schutte, de grondlegger van het Zwolse busvervoer.

Busbrugfestival

De nieuwe Busbrug en het nieuwe busstation in Zwolle zijn vandaag ingewijd met een openingsfeest: het Busbrugfestival. Er is geen verkeer waardoor er alle ruimte is voor verschillende activiteiten zoals sport, theater, verhalen, muziek, eten en het bewonderen van oude en nieuwe bussen.

Busbrugloop

Vanmorgen begon het unieke festival met een heuse Busbrugloop. Honderden sportieve deelnemers, jong en oud, stonden aan de start van dit recreatieve hardloopevenement. Kinderen tot en met twaalf jaar konden een route van ongeveer twee kilometer rennen, voor iedereen ouder dan twaalf was het mogelijk één of twee rondjes van ongeveer drie kilometer over de brug en het nieuwe busstation te lopen.