Vrouw gewond bij brand in Markelo Een vrouw raakte gewond bij de brand (Foto: Hof van Twente Fotografie)

Een vrouw is vanmiddag gewond geraakt bij een keukenbrand in Markelo. Ze is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Bij de vlammen aan de Middeler kwam veel rook vrij. Behalve de vrouw is ook een jongetje door het ambulancepersoneel gecontroleerd. Hij hoefde niet meer naar het ziekenhuis. Het is niet bekend wat in brand stond en wat de oorzaak is.