Nederlagen voor volleybalsters Regio Zwolle Volleybal en Set-Up'65

Een zure avond voor de volleybalsters van Regio Zwolle Volleybal. Op bezoek bij laagvlieger Talentteam Papendal werd er met 3-1 verloren. Set-Up'65 ging met diezelfde cijfers onderuit tegen VC Sneek.

De eerste set ging met 25-18 naar de thuisploeg. Daarna deed Regio Zwolle Volleybal wat terug: het won de tweede set met 23-25. De derde set eindigde opnieuw in die cijfers, maar ditmaal trok Talentteam Papendal aan het langste eind. In de derde set was het Zwolse verzet gebroken en zegevierden de Arnhemmers eenvoudig met 25-14.



Set-Up'65 verliest ook

Ook Set-Up'65 ging zaterdagavond onderuit. Op bezoek bij VC Sneek werd er met 3-1 verloren. De eerste werd nog wel binnengehaald voor Set-Up'65 (25-27), maar daarna ging het bergafwaarts: 25-16, 28-26 en 28-26.

