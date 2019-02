Heren Het Ravijn eenvoudig langs SVH, dames winnen eerste halve finale beker

De waterpoloërs van Het Ravijn hebben zaterdagavond een eenvoudige zege geboekt op hekkensluiter SVH. In Nijverdal werd het 13-5 voor ploeg van trainer Marc van Groen. De dames hebben goede zaken gedaan in de eerste halve finale van het bekertoernooi. De Zaan werd met 10-6 verslagen.

Na een tam begin, dat resulteerde in een 1-1 stand na de eerste periode, trapte Het Ravijn in het restant van de wedstrijd het gaspedaal flink in. Pas toen het eenmaal 11-2 stond, deed Het Ravijn het weer wat rustiger aan, waardoor SVH nog terug kon komen naar 13-5.

Bekerzege dames

De dames van Het Ravijn hebben de eerste wedstrijd in de halve finale van de beker tegen De Zaan met 10-6 gewonnen. Volgende week staat de return op het programma, dan wordt bekend wie er naar de finale gaat.

