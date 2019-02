Gewonde bij kop-staartbotsing in Haarle (Foto: Jan Willem Klein Horstman / NewsUnited)

Bij een ongeluk in Haarle is een bestuurder gewond geraakt.

Het ongeluk gebeurde op de Almeloseweg (N35). Een automobilist had te laat door dat de auto voor haar remde voor een rood verkeerslicht. Ze botste achterop haar voorligger.

De bestuurder van de achterste auto is opgehaald door familieleden die haar naar het ziekenhuis brachten omdat ze veel last had van haar pols.

Beide auto's raakten zwaar beschadigd en moesten worden weggesleept.