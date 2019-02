Matchwinner Osman geniet na zege op Ajax: ''De drie punten waren verdiend''

Mo Osman kroonde zich tegen Ajax tot matchwinner. De middenvelder van Heracles Almelo kreeg een cadeautje van Ajax-doelman André Onana en pakte deze zonder te aarzelen uit: 1-0.

"We hebben een goede pot gespeeld, de drie punten waren dan ook verdiend. Uiteraard geef je kansen weg, maar dat is normaal: je speelt tegen Ajax", vertelt Osman na afloop van het duel in het Polman Stadion. Heracles schoot tegen Ajax uit de startblokken. "Dat hebben we vaker gedaan dit seizoen. Alleen dan belonen we onszelf niet met een doelpunt in de eerste twintig minuten. Nu hadden we ook voldoende kansen, maar ging-ie er niet in. Als je 'm dan uiteindelijk maakt, krijg je rust. Dan valt er een bepaalde druk van je schouders."



Beloning

Na een kleine twintig minuten opende Osman de score namens Heracles. Onana speelde Osman zomaar in de voeten, waarna afronden geen hels karwei meer was. "Ik schrok een beetje. Maar ik dacht niet na, mijn aanname was goed en ik kon gelijk naar de goal", aldus Osman, die blij is de Heracles eindelijk weer eens wist te winnen. "We hebben de laatste weken goed gevoetbald, maar beloonden onszelf niet. Dat doen we vandaag wel, dan voelt dat extra goed", besluit hij.