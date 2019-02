Van Duinen valt uit tegen sc Heerenveen: ''Hij voelde wat aan zijn enkel''

Jaap Stam had gehoopt op een vierde overwinning in successie als trainer van PEC Zwolle, maar op bezoek bij sc Heerenveen bleven de Zwollenaren steken op een 1-1 gelijkspel. Daarnaast is het de vraag hoe het met Mike van Duinen gaat. Hij moest zich een kwartier voor tijd noodgedwongen laten wisselen.

"Na de 1-0 pakken we het goed op en spelen we goed voetbal. We kwamen een paar keer gevaarlijk voor de goal, aan het einde van de eerste helft maken we dan de gelijkmaker. Dat is lekker", zegt Stam na afloop. "In de tweede helft hebben we er alles aan gedaan om te winnen, maar soms moet je ook genoegen nemen met een punt. Maar ik had het gevoel dat er meer in zat."

Van Duinen valt uit

Smet op de avond was het uitvallen van Van Duinen. "Hij voelde wat aan zijn enkel. De doktoren gaan nu kijken hoe ernstig het is. Hij voelt het wel, dat is logisch, want anders ga je er niet uit. Maar de precieze oorzaak kan ik nog niet aangeven", aldus Stam, die content is met zijn start in Zwolle. "Als je uit vier wedstrijden tien punten haalt mag je heel tevreden zijn", besluit hij.