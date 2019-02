Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Auto opnieuw met benzine overgoten in Hengelo Poging tot brandstichting in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens) Poging tot brandstichting in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens) Poging tot brandstichting in Hengelo (Foto: News United / Jack Huygens)

In Hengelo is opnieuw geprobeerd een auto in brand te steken. De wagen was overgoten met benzine en er lag een brandend voorwerp op straat.