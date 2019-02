Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











In beeld: Indoor Tractor Pulling Zwolle 2019 Tractor Pulling Zwolle 2019 (Foto: Alex Witteveen)

Tractorliefhebbers genoten gisteren volop van het grof motorisch geweld bij de 36e editie van Indoor Tractor Pulling. In de IJsselhallen in Zwolle was de wedstrijdbaan voor nationale en internationale deelnemers in de Grand National klassen aangelegd. Het doel is een 'sleepwagen' zo ver mogelijk over de 85 meter lange baan te slepen. Dit leverde enorm krachtige en spannende runs met erg veel lawaai op.

Fotograaf Alex Witteveen was erbij en maakte de volgende foto's Zie je geen fotoalbum klik dan hier. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33