Persoonlijk drama voor kunstenaar uit Fortmond: "200 kunstwerken, je ziet ze nooit meer terug"

Het atelier zat in de schuur van een boerderijwoning. Alle kunst, met name schilderijen, die daar lag opgeslagen is verloren gegaan. Enkele kunstwerken waren al veertig jaar oud.

'Het ging hard'

Een hoopje zwartgeblakerde bakstenen, dat is waar Janssen naar staart. Hij was gisteravond tijdens de brand thuis, in zijn boerderij, maar niet in staat om wat te doen. "Het ging zo verschrikkelijk hard", beschrijft hij.

Toen de gealarmeerde brandweer aankwam, bleek de schuur al niet meer te redden. De woonboerderij bleef wel bespaard, daar is volgens de brandweer alleen wat waterschade.

Veertig jaar kunst

"Dit is mijn levenswerk", vervolgt Janssen. "Pak 'm beet veertig jaar kunst. Je ziet het nooit meer terug, maar het blijft in je hoofd zitten."

De allesverwoestende brand is nog te vers voor de beeldend kunstenaar. "Het is een shock, maar je moet jezelf weer oprichten. Een kwestie van opruimen en zorgen dat je weer iets oppakt. Iets anders is er niet. Maar wat? Dat weet ik nog niet."

Van het atelier in Fortmond is niets meer over (Foto: Jasper Hutten)

Nablussen

Vanwege smeulend isolatiemateriaal is de brandweer vanmiddag weer uitgerukt. Nablussen en een controle bleken nu voldoende.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.