Zaaloverzicht: Simpele zege Landstede, Borhave naar degradatiegroep

Deze week geen zaaloverzicht op zaterdag, maar op zondag. Er staan veel wedstrijden op het programma voor de Overijsselse clubs. Hieronder houden we je vandaag op de hoogte. Blijf het bericht vernieuwen voor de laatste updates.

Simpele zege Landstede Basketbal

De basketballers van Landstede Basketbal hebben een simpele overwinning geboekt op Apollo Amsterdam. In Zwolle werd het 104-59 Landstede komt door de zege naast koploper ZZ Leiden, maar speelde drie duels meer.

Jolly Jumpers was kansloos tegen Batouwe. In Tubbergen werd het 61-88. De Overijsselse ploeg blijft voorlaatste in de stand met 4 punten uit 14 duels.

Borhave naar degradatiegroep

De handbalsters van Borhave moet definitief het lijf zien te redden in de degradatiegroep van de eredivisie. Er was nog een minimale kans om de kampioensgroep te halen, maar die is na de nederlaag van vanmiddag tegen VOC Amsterdam (28-38) vervlogen. Dalfsen is nog steeds niet zeker van de kampioensgroep na de nederlaag van vanmiddag tegen HandbaL Venlo. Lees hier meer.

Apollo 8 sluit af met zege

De volleybaldames van Apollo 8 sloten de reguliere competitie af met een zege op FAST. In Borne werd het 3-1. Apollo was al zeker van de degradatiegroep.