Handbalsters Dalfsen na nederlaag nog niet zeker van kampioensgroep

De handbalsters van Dalfsen zijn nog steeds niet zeker van een plek in de kampioensgroep van de eredivisie. De ploeg verloor vanmiddag in eigen huis van HandbaL Venlo.

Het was een spannend duel in Dalfsen. Bij rust stond de thuisploeg met 12-10 voor. Daarna ging het lang gelijk op, maar bij 19-19 sloeg Venlo een gat van vier punten. Dalfsen kwam nog terug, maar verloor uiteindelijk met 25-23.

Daardoor blijft het in de stand, met nog twee wedstrijden te spelen, op 15 punten staan. DSVD heeft er 9 en nog een wedstrijd meer tegoed. Het doelsaldo van Dalfsen is echter wel een stuk beter, maar in theorie kan de ploeg uit Deurningen Dalfsen nog voorbij.