HSC'21 stunt met zege op TEC, Quick'20 geeft voorsprong weg tegen UNA

HSC'21 heeft vanmiddag voor een stunt gezorgd in de 3e divisie. In eigen huis won de ploeg van trainer Daniel Nijhof met 4-1 van TEC, dat vooraf de ploeg met de minste verliespunten was in de stand.

In de eerste helft was TEC de betere ploeg, maar het kwam niet tot scoren. Omdat HSC dat ook niet deed was de ruststand 0-0. Na de pauze was het TEC dat op voorsprong kwam via Serhat Koc, maar een minuut later kopte Freek Grondman de gelijkmaker binnen. Tien minuten daarna was er de voorsprong voor HSC door een treffer van Bas ter Hogt. Wessel Witbreuk zorgde even later voor de 3-1 en in de laatste minuut maakte Stef Ottink er nog 4-1 van.

Quick verliest van UNA

Voor Quick'20 zat er geen stunt in tegen UNA. De Oldenzaal ploeg kwam bij de nummer drie nog wel op voorsprong door Frank Eulderink maar Sjors Paridaans zorgde voor de 1-1 ruststand. Ruim een kwartier maakte Teun Sebregts de 2-1. Vijf minuten voor het einde was het beslist doordat Nick Tielemans de 3-1 aantekende en daar bleef het bij.

