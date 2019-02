Deel dit artikel:













Automobilist gewond bij ongeluk op A28 tussen Zwolle-Zuid en Hattemerbroek Ongeluk op A28 (Foto: News United / Stefan Verkerk) De bestuurder raakte gewond bij het ongeluk op de A28 (Foto: News United / Stefan Verkerk)

Een automobilist is vanmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de A28 tussen Zwolle-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. De bestuurder is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Omdat de wagen na de aanrijding met een andere auto met de bestuurderskant tegen de vangrail stond, heeft de brandweer het ambulancepersoneel geholpen om de bestuurder via de passagierszijde uit het voertuig te krijgen. De rijbaan richting Wezep is vanwege het ongeval tijdelijk afgesloten geweest. De auto is door een bergingsbedrijf weggesleept. Het is niet bekend wat de oorzaak van het ongeval is. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33