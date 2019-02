Uitslagen zondagvoetbal: Eerste zege voor Raalte, Berghuizen lijdt eerste nederlaag

Geen sneeuw, maar regen zorgde opnieuw voor afgelastingen. Gelukkig werd er op veel velden wel gewoon gevoetbald. Hieronder een overzicht van de meest opvallende uitslagen.

Rohda Raalte profiteerde niet van het puntenverlies van koploper Bemmel in de 1e klasse E. Sterker nog, het ging op eigen veld onderuit tegen BVC'12.

In de 2e klasse J leed Achilles'29 gisteravond in de Hengelose derby bij ATC'65 de tweede nederlaag van het seizoen. Voorwaarts Twello profiteerde en pakte de koppositie. Het speelde echter wel drie duels meer.

Koploper Lemelerveld en naaste belager Dalfsen maakten geen fout in de 2e klasse L Noord. Ze wonnen van respectievelijk Rolder Boys en Beilen.

Twenthe verraste koploper Sportlust Glanerbrug in de 3e klasse A. Ook nummer twee Eilermark ging onderuit en liefst met 7-1 tegen Reutum.

Koploper VENO pakte thuis drie punten tegen Trinitas in de 3e klasse D Noord en zag concurrent Oldemarkt punten verspelen tegen Dwingeloo.

In de spannende 4e klasse A pakte de top vier de volle punten. Het is daar een erg spannende strijd om de bovenste plekken.

Koploper Steenwijkerwold zag concurrent De Blesse dichterbij komen in de 4e klasse A Noord. Het speelde zelf gelijk tegen RKO en De Blesse won bij Ulu Spor.

Ook de 4e klasse G is erg spannend. Daar kwamen koploper Markelo en nummer twee Diepenveen vanmiddag tot winst. Het duel tussen Lettele en Holten werd afgelast. Onderin boekte Raalte de eerste overwinning. Nieuw Heeten werd met 3-0 verslagen.

Koploper Berghuizen ging voor het eerst onderuit in de 5e klasse A. 't Centrum was met 2-0 te sterk. DTC'07 is daardoor de enige ploeg in die klasse die nog ongeslagen is. Het duel van die ploeg werd afgelast. Onderin ging Vosta opnieuw onderuit. Die ploeg won nog niet dit seizoen.

Hoonhorst behield de ongeslagen status in de 5e klasse A Noord. Het won bij Giethoorn.

Bekijk hier alle uitslagen, standen en het programma.