Stegeman kijkt niet uit naar Jong Utrecht uit: "Ambiance niet prettig, maar professioneel zijn"

Go Ahead Eagles komt deze speelronde pas op maandagavond in actie. Het gaat dan op bezoek bij Jong FC Utrecht. Het is geen wedstrijd waar trainer John Stegeman van de Deventer ploeg naar uitkijkt en hij waakt ook voor onderschatting.

"We hebben uit bij Jong AZ en Jong PSV verloren, dus er is geen enkele tegenstander te onderschatten", aldus de oefenmeester. "Alleen als je puur kijkt naar de wedstrijden die je moet spelen en die ambiance. Dat is gewoon niet prettig. Aan de andere kant moet je gewoon professioneel zijn en dat allemaal uitschakelen en zorgen dat je met het elftal gewoon een goede wedstrijd op de mat legt en uiteindelijk ook drie punten aan zo'n partij overhoudt. Ja wat die Jong-teams allemaal doen in de Keuken Kampioen Divisie, dat zij zo. Het is in principe toch niet voor het echie, want ze kunnen niks winnen, dat is wel jammer."

Doel

Stegeman gaf daarnaast aan totaal niet bezig te zijn met de concurrentie: "We hebben een doel afgesproken, wat we graag willen met elkaar. En ik denk dat we ons daar vooral op moeten richten en wat er om ons heen gebeurt, dat neem ik ter kennisgeving aan. Daar focus ik me ook eigenlijk totaal niet op."

"Laten zien wat we kunnen"

"Wij willen gewoon graag elke wedstrijd winnen. Na vorige week, een verliesbeurt in eigen huis, denk ik dat we heel graag weer willen laten zien wat we met elkaar kunnen. Hopelijk kunnen we die wedstrijd omzetten in drie punten. Dat is het doel voor morgenavond. En wat er met Twente en met Den Bosch en al die clubs om ons heen gebeurt daar hebben we toch geen invloed op. We moeten het zelf doen."

Verheydt nog niet

Stegeman moet het in Utrecht nog doen zonder Thomas Verheydt. De aanvaller heeft gisteren geprobeerd te trainen en is afgetest door de fysio door aanhoudende klachten aan zijn hak.

De wedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead Eagles begint morgenavond om 20.00 uur en is te volgen via De Oosttribune op Radio Oost en online.