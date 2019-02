Deel dit artikel:













Thomas Krol pakt wereldtitel op 1500 meter met fantastische tijd Thomas Krol (Foto: ANP)

Schaatser Thomas Krol is vanmiddag wereldkampioen geworden op de 1500 meter. De Deventenaar kwam in een fantastische rit bij de WK afstanden in Inzell tot een tijd van 1.42,58, zijn beste tijd ooit.