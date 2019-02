Heleen uit Deventer zamelt duizenden euro's in voor acteurs Pippi Langkous

De Zweedse kinderserie Pippi Langkous is uitgegroeid tot een begrip. Maar de hoofdrolspelers hebben nooit echt verdiend aan de televisisiehit. "De hele wereld beleefde er plezier aan, behalve Inger Nilsson (Pippi Langkous)", vertelt Heleen Bosma uit Deventer. Daarom besloot zij samen met Marjan Tulp een crowdfundingsactie voor de kinderhelden te beginnen.

Heleen, waarom ben je deze actie begonnen?

"Afgelopen week las ik in de krant een indrukwekkend stuk over de serie Pippi Langkous. Met name hoe het voor de actrice Inger het destijds was. Ze vond de opnames niet leuk. Het kwam over alsof ze niet gelukkig was op de filmset."

"De drie hoofdrolspelers zijn dan ook met een klein bedrag afgescheept. De actrice die Pippi speelde, kreeg na de serie zelfs geen rollen meer. Want 'voor iedereen was ze Pippi'."

De teller staat op dit moment bijna op 5.500 euro, met welk doel ben je de actie begonnen?

"Ik heb er niet echt over nagedacht. Het is een spontane actie, recht uit het hart. Ik had in gedachten een bedrag op te halen zodat de acteurs een weekendje weg konden. Maar ik had nooit verwacht dat het zo'n groot succes zou worden. Ik was juist bang dat ik ze een bedrag van 53 euro moest overmaken, maar dat er nu al bijna 5.500 euro is ingezameld vind ik écht ongelooflijk."

Wanneer stop je met de crowdfunding?

"Ik wil met de actie de waardering voor de acteurs laten blijken. Pippi wist altijd ergens wat van te maken. Ze liet zien dat je overal anders tegenaan kon kijken. Dat vind ik, en blijkbaar vele anderen ook, heel mooi. Als ik een gevoel heb dat het klaar is, zal ik stoppen. Maar dat zal natuurlijk gaan."

Heb je veel reacties gekregen?

"Ja, waanzinnig veel. Vooral positieve reacties en natuurlijk veel donaties. De reacties zijn fantastisch. Er zijn ook kritische reacties... Dit is een positieve actie, dus met die kritiek doe ik niet zoveel."

Wat vinden Pippi, Tommy en Annika van de actie?

"Dat weet ik niet. Via-via zijn we contact aan het leggen met Inger Nilsson. Het is een symbolische actie, ik hoop dat ze het leuk vindt. Alle donaties zullen in ieder geval tot de laatste cent worden overgemaakt."