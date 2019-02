Praat mee: Het is goed dat alle 17-jarigen een brief krijgen om reservist te worden

Praat mee: het is goed dat alle 17-jarigen een brief krijgen.. (Foto: Foto: Getty Images (bewerking RTV Oost))

Het is goed dat alle 17-jarigen een brief krijgen om reservist bij de krijgsmacht te worden

De VVD vindt dat 17-jarige jongens en meisjes in Nederland een seintje moeten krijgen dat ze reservist kunnen worden bij de krijgsmacht. Naast hun studie of baan kunnen ze dan reservist zijn. De krijgsmacht kampt met personeelskrapte en de dienstplichtbrief krijgen ze op deze leeftijd toch, dus kan de brief volgens de VVD meegezonden worden voor werving.

Kamerlid André Bosman in de Telegraaf: "Een prachtige kans om 17-jarigen uit te leggen: je wordt nu 18, dan mag je stemmen en heb je vrijheden die we met z’n allen verdedigen.” Maandag overlegt de Kamer over het plan.

