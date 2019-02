Twee Overijsselse boten varen op Pride Amsterdam

Twee Overijsselse boten varen dit jaar mee op de Pride Amsterdam. Het gaat om de boot van LHBTI Oost-Nederland, ook wel de Twentse Ambassade en om de boot van Café Stonewall Enschede.

Het evenement is van 27 juli tot 4 augustus en er varen in totaal varen tachtig boten mee over de Amsterdamse grachten. Het thema is dit jaar 'Remember the past, create the future'.

Jubileum

Dit jaar worden de Stonewall-rellen herdacht. Vijftig jaar geleden braken die uit in New York en deze rellen vormden een scheidslijn in de geschiedenis van de LHBT-beweging.

"Door samen op te trekken is er veel in de wereld veranderd", zegt voorzitter Frits Huffnagel van Pride Amsterdam. “Het is een belangrijk jubileum dat we gaan vieren en herdenken. Daarom vinden we het dit jaar extra belangrijk om boten te laten meevaren die vanuit samenwerkende partijen zijn ontstaan. En dat geldt dus ook voor partijen die dit jaar een jubileum vieren.”

Café Stonewall Enschede

Het Café Stonewall in Enschede is hier een goed voorbeeld van. Het café werd twintig jaar na de rellen gestart en viert dus dit jaar haar dertig jarige jubileum. Het wordt ook geheel gerund door vrijwilligers.