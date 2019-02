Promotiespecialist Van Moorsel zint op revanche: "Wil het tegendeel bewijzen"

Go Ahead Eagles lijkt na een mindere fase uitgespeeld voor de titel, maar dat neemt niet weg dat promotie nog altijd mogelijk is. Mocht het tot een feestje komen, weet Paco van Moorsel hoe dat te vieren. De gelegenheidsspits van Go Ahead Eagles werd in 2015 kampioen met NEC, en in 2016 met Sparta. Toch kwam het nog niet tot een doorbraak in de eredivisie.

Is Van Moorsel te goed voor de eerste divisie, en te slecht voor de eredivisie? "Die stelling heb ik vaker gehad. Het is anders voetballen in de top van de eerste divisie in vergelijking met de onderkant van de eredivisie. Zeker voor mij als aanvallende middenvelder. Dan wil je aanvallend voetballen spelen, en dat is soms wel eens moeilijk in de eredivisie. Ik wil nog wel eens het tegendeel bewijzen en zin op revanche."

Basisplek

Van Moorsel staat maandag tegen Jong Utrecht vermoedelijk voor de tiende keer op rij in de basis. De aanvallende middenvelder heeft zich de laatste weken in het team gespeeld. "Overal waar ik kom heb ik een moeilijke tijd gehad, maar mij wel altijd teruggeknokt in het team. Dat is nu ook zo. Go Ahead Eagles draaide goed en de trainer zag daarom geen reden om te wisselen. Ik ben blij dat ik mij uiteindelijk toch in de basis heb geknokt.

Doelpunten

Het schort al een tijdje aan doelpunten bij Go Ahead Eagles. De club uit Deventer scoort moeilijk de laatste weken, en Van Moorsel rekent zich dat zelf ook aan. "Ik vind ons twee gezichten hebben. We kunnen goed voetbal spelen, maar laten het ook nog wel eens liggen. We scoren weinig, en dat is iets van de laatste tien, vijftien wedstrijden. We trekken te weinig de trekker over, en dat maakt het een stuk lastiger."

Concurrenten

Volgens Van Moorsel zijn de verwachtingen wat getemperd de laatste wedstrijden. "De titel is nooit echt onze doelstelling geweest. We focussen ons op de bovenste plekken. We gaan nog veel concurrenten tegenkomen, dus wellicht ook nog wat verschuivingen op de ranglijst."