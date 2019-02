Deel dit artikel:













Drie jongens op heterdaad betrapt bij auto-inbraak in Rijssen Drie jongens op heterdaad betrapt tijdens auto-inbraak in Rijssen (Foto: iStock)

De politie heeft vannacht drie minderjarige jongens in Rijssen aangehouden die wilden inbreken in een auto. De jongens bleken eerder die avond weg te zijn gelopen uit een gesloten instelling in het Gelderse Eefde.

Rond half twee vannacht zag een oplettende burger dat drie jongens bij een auto op de M. van Broekhuizenstraat probeerden in te breken. De politie ging er met meerdere voertuigen en twee hondengeleiders op af. Een diensthond leidde de politie naar de drie verdachten. Eén van hen probeerde te vluchten, maar werd met behulp van de hond alsnog aangehouden. De politie vermoedt dat de jongens in meerdere auto's hebben ingebroken, omdat ze allerlei spullen bij zich hadden. De autodieven zijn vijftien en zestien jaar oud.