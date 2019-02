Overijssels getinte De Luizenmoeder is terug: eerste aflevering trekt bijna 4 miljoen kijkers

Ilse Warringa uit Dalfsen speelt 'juf Ank' in De Luizenmoeder (Foto: Screenshot / AVROTROS)

De eerste aflevering van het tweede seizoen van De Luizenmoeder heeft gisteravond bijna vier miljoen kijkers getrokken. Daarmee is de comedyserie, bedacht door Ilse Warringa uit Dalfsen en Diederik Ebbinge uit Enschede, het best bekeken programma van de avond.

Het eerste seizoen De Luizenmoeder was immens populair. Iedere aflevering trok miljoenen kijkers. De serie won de Zilveren Nipkowschijf, Ilse Warringa (juf Ank) een Zilveren Televizier-Ster en een Gouden Kalf.

Schoolplein

Verslaggever Jaap Even nam een kijkje bij basisschool De Linde in Oldenzaal. Directeur Wendy Brasz heeft gisteravond gekeken. "Fantastisch. Opnieuw hilarisch hoe de types worden neergezet. Er is erg veel herkenning. Ook wij hebben luizenmoeders en curlingouders." Curlingouders zijn ouders die hun kinderen te beschermend opvoeden.

Meester Thomas Berkhout van groep acht heeft ook gekeken. "Ik heb ontzettend uitgekeken naar het tweede seizoen en ben er gisteravond speciaal voor thuis gebleven. Vorige week vrijdag heb ik het nog besproken met de klas en ik ga het deze ochtend met de klas terugkijken en nabespreken."

Derde seizoen

Of er een derde seizoen komt, is nog de vraag. Directeur Anton, gespeeld door de in Enschede geboren acteur Diederik Ebbinge, heeft afgelopen vrijdag aangegeven te stoppen met De Luizenmoeder.

Volgende week zondag om 20.25 uur is de tweede aflevering te zien op NPO 3.