Twentse vastgoedbaas vertrouwde de honderd miljoen euro van Turkse crimineel

Meerdere malen verzorgde hij panden voor drugscrimineel Dikran E. en telkens werd er drugs in geproduceerd. Maar desondanks verdient een Almelose vastgoedhandelaar geen straf, vindt het OM. "Het stinkt, maar we hebben geen bewijzen dat de twee samenwerkten in een drugsorganisatie." De vastgoedman, tevens varkensboer, moest zich vanochtend verantwoorden voor de rechtbank.

Door Tom Meerbeek

Je zou het naïef kunnen noemen, of een vreemde handelswijze, maar de vastgoed-ondernemer zelf noemt "een kwestie van vertrouwen". Hij gaf namelijk Dikran E. al toegang tot de panden, terwijl er nog geen cent betaald was. Af en toe betaalde de crimineel wel huur, contant, maar de koopsom voor de huizen werd nooit voldaan. "Hij zei me dat er een erfenis was in Turkije van maar liefst honderd miljoen euro. Maar dat geld moest nog deze kant opkomen. Ik geloofde dat."

XTC

Het gaat in totaal om vijf panden van de Almelose ondernemer, waarin drugsactiviteiten werden ontplooid. In een huis aan de Genselerweg in Ambt Delden werd een drugslab in aanbouw ontdekt. Er stonden verschillende chemische stoffen en hulpmiddelen om xtc te produceren. Volgens Dikran E. waren de chemische stoffen bedoeld om 'schoon te maken'. De vorige huurder/koper had tientallen honden gehad en het huis was daardoor ernstig vervuild. Echter, volgens de politie kon je met verschillende chemische vloeistoffen die er werden gevonden absoluut niet schoonmaken.

Mancave

In drie andere huizen die door de vastgoedbaas werden 'verkocht' aan Dikran E. werden hennepkwekerijen gevonden. Eentje met een kleine 2500 planten aan de Hammerdijk in Vroomshoop, één met 260 planten in Oldenzaal en eentje in een vakantiehuis in het Gelderse Neede.

Ook werd er nog een flinke hennepkwekerij met 1600 planten in een ander Vroomshoper' pand van de Almelose ondernemer gevonden, aan de Aziëlaan. Die kwekerij wordt niet gekoppeld aan Dikran, maar aan een Nederlandse en Vietnamese man. Volgens de rechtbank was het er een chique bedoening: "Een soort luxe mancave, met chique fitnessapparaten en de pokertafels waren gedekt."

Geoogst

In Neede werd de kwekerij ontdekt, na een tip van de vastgoedondernemer. Die was kort daarvoor bij de politie geweest. Hij was er ondervraagd over het chemische drugslab en de twee andere hennepkwekerijen. Zelf zegt hij daarna argwanend te zijn geworden, omdat het slot bij het vakantiehuisje was aangepast. "Toen heb ik zelf de politie gebeld." Als die arriveert, blijkt er net te zijn geoogst in de kwekerij.

Dikran E.

Drugscrimineel Dikran E. zit momenteel vast in Duitsland, voor een drugsdelict. Naar verwachting komt hij in 2021 vrij. Dan pas wordt hij in Nederland berecht voor zijn vermeende betrokkenheid bij bovenstaande hennepkwekerijen en het drugslab. Dikran E. is begin van dit millennium veroordeeld tot negen jaar cel voor een overval met dodelijke afloop.

De vastgoedondernemer wordt ondanks de eis van vrijspraak goed in de gaten gehouden door verschillende gemeenten in Twente. "Alles wat hij doet geniet warme belangstelling van gemeenten, in verband met mogelijke ondermijnende activiteiten", zegt het OM. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.