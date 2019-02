D66 Overijssel wil 372 miljoen euro extra investeren in het klimaat

De D66-fractie in Overijssel wil 372 miljoen euro extra investeren in duurzame initiatieven in Overijssel. Dat geld komt bovenop de 228 miljoen, die al door de provincie voor de komende vier jaar is gereserveerd.

De 372 miljoen extra komt uit de verkoop van Essent in 2009. Toen werd het bedrijf verkocht aan het Duitse RWE. Tot die tijd was Overijssel voor bijna 20 procent eigenaar van het energiebedrijf.



In een actieplan heeft de partij 28 punten aangegeven waarin ze willen investeren. Zo moeten asbestdaken plaatsmaken voor zonnepanelen, moeten er meer windmolens komen en moeten er meer waterstoftankstations worden gebouwd.



De lijsttrekker van de partij, Wybren Bakker, vindt dat er al genoeg wordt gedaan in Overijssel, maar dat er nog meer moet gebeuren. "D66 ziet volop mogelijkheden om nog meer aan de dreigende klimaatcrisis te doen. Want de aarde wacht niet. Ook in onze provincie moeten we extra bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelen van Parijs. Dat doen we met concrete plannen."



Landelijk plan

Niet alleen D66 in Overijssel wil investeren in duurzame plannen. Voor heel Nederland wil de partij 5,3 miljard vrijmaken. De partij wil dat provincies hun reserves aanspreken, die zijn opgebouwd uit de verkoop van aandelen van energiebedrijven.

D66 Overijssel wil ongeveer de helft van het bedrag dat de provincie in reserve heeft aanspreken voor de investering in duurzame initiatieven. "We hebben 750 miljoen euro in reserve. Geld dat je investeert, komt uiteindelijk ook weer terug", zegt Bakker. "Het bedrijfsleven gaat ook meedoen. Het is goed voor de economie en voor de mensen."