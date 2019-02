CDA-Statenlid en oud-schaatsster Moniek Kleinsman zwanger

Oud-schaatsster en CDA-Statenlid Moniek Kleinsman is twaalf weken zwanger. Dat laat ze weten aan RTV Oost.

Kleinsman komt uit Bentelo en woont in Ommen. Als schaatsster won ze in 2005 het NK Allround en pakte ze in 2011 goud op de vijf kilometer bij de NK Afstanden. Een zware blessure gooide roet in het eten; ze zette in 2012 definitief een punt achter haar schaatscarrière.

Kleinsman kan al voelen dat er leven in haar buik zit. "Het is een druk wezentje", zegt ze. "Alle clichés zijn waar, het is heel erg mooi." De partner van Kleinsman is Walter Tenniglo. Hij heeft een autobedrijf in Emmeloord. "Hij of zij lijkt nu al op de moeder. Het is een enorme druktemaker."

Sinds 2015 is Kleinsman Statenlid in Overijssel voor het CDA.