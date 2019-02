Deel dit artikel:













Koe Hermien jaar in rusthuis: "Ze ligt goed in de groep"

Het is vandaag precies een jaar gelden dat koe Hermien in koeienrusthuis De Leemweg in Friesland kwam. Ze ontsnapte eind 2017 samen met haar zusje letterlijk aan de slacht. Hermien liep weken vrij rond in de bossen van Lettele. Ze was boeren, veeartsen en jagers te slim af. Tot de Partij voor de Dieren geld inzamelde en Hermien en Zus naar het koeienrusthuis in Friesland bracht. Hoe gaat het nu, een jaar na dato, met de koeien?