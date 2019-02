Zes Overijsselse bedrijven failliet verklaard door rechtbank

De rechtbank heeft deze week zes Overijsselse bedrijven failliet verklaard. Het gaat onder meer om bouwbedrijf Cemplaat uit Enschede. Het familiebedrijf kon na veertig jaar het hoofd niet meer boven water houden.

Voor het Raalter bestratingsbedrijf BE-Kamp viel ook het doek. Verder bleek de situatie voor Mechanisatiebedrijf Smit uit Sint Jansklooster niet langer houdbaar, ook de holding W. Smit Sint-Jansklooster ging bankroet.

RS Woodwork, een Hengeloos bedrijf gespecialiseerd in houten gevelelementen, ging eveneens over de kop. Net als het Enschedese Music&More, dat deed aan in- en verkoop van dvd's, lp's en cd's.