Wereldkampioen Thomas Krol krijgt plek op 'Wall of Fame' van Deventer ijsbaan De Scheg

De Wall of Fame in De Scheg; tussen Wennemars en Achtereeke is plek voor Thomas Krol (Foto: RTV Oost / Bart Kieft)

Erben Wennemars, Mark Tuitert, Carlijn Achtereekte en nog enkele schaatsberoemdheden krijgen op de muren van De Scheg gezelschap van de kersverse wereldkampioen op de 1500 meter.

IJsmeester Tonnie Horstman van De Scheg heeft al een plek gereserveerd voor de krachtpatser die op steenworp afstand van De Scheg opgroeide. "Tussen Wennemars en Achtereekte is nog een heel mooi plekje vrij", zegt Horstman lachend.

Blij en trots

Net als vele anderen op de ijsbaan van De Scheg is Horstman blij met en trots op de verrichtingen van Thomas Krol. "Geweldig natuurlijk dat weer een schaatser die hier is opgeleid zo'n prachtig resultaat haalt."

Van Krol prijkt er dus binnenkort een reusachtige foto op één van de binnenmuren van de ijsbaan. De Wall of Fame werd vorig jaar in het jubileumjaar van De Scheg onthuld. Louter grootheden die hun carrière in Deventer begonnen, zijn op de muren terug te vinden. Ook Stefan Groothuis en de broertjes Mulder uit Zwolle bijvoorbeeld.

Wat een kracht!

Daarvoor hebben veel schaatsers op deze maandag geen oog. Ze concentreren zich op het ijs. En in de pauzes gaat het maar om één ding: Thomas Krol. "Wat een kracht heeft die jongen." "Fantastisch gedaan." "Geweldig tijd." Het zijn slechts enkele loftuitingen voor de nieuwbakken kampioen.

Ook de oude buurvrouw van Krol in Colmschate - de schaatser woont de laatste jaren dichtbij Thialf in Heerenveen - is enthousiast. "Ik heb nog opgepast op de kleine Thomas, hem een schone luier gegeven", lacht ze. "Het is gewoon fantastisch om die jongen dan zo te zien groeien en zo goed te zien worden. Wat een geweldige prestatie."