Begrafenisondernemers willen natuurbegraafplaats in Zwolle

In een een brief aan de gemeenteraad, hebben de Zwolse begrafenisondernemers een vurig pleidooi gehouden, want de vraag naar natuur begraven in de regio neemt snel toe.

Het plan is niet nieuw. Het dateert al uit 2003 en is nieuw leven ingeblazen. Destijds heeft de gemeente bij de ontwikkeling van het huidige gedenkcentrum Kranenburg de intentie uitgesproken dat de natuurbegraafplaats er op termijn moest komen. Maar de plannen zijn inmiddels gewijzigd. De gemeente onderzoekt op dit moment samen met een externe exploitant of op de plek, de zogenoemde Eierbeld, niet beter een tweede crematorium op Kranenburg gebouwd kan worden.

Komt hier een natuurbegraafplaats? (Foto: Bert Pierik)

Onderzoek naar tweede crematorium

Want de vergrijzing neemt toe en de vraag naar crematies dus ook. Reden om een haalbaarheidsonderzoek naar het tweede crematorium te starten. Maar dat plan druist in tegen de wens van de begrafenisondernemers. Die willen vasthouden aan de eerder gemaakte afspraken.

"Het klopt dat de vraag naar crematies groeiende is", zegt Ton Lans van Arabesque uitvaartverzorging, een van de initiatiefnemers van de natuurbegraafplaats."Maar het huidige crematorium op Kranenburg heeft nog voldoende capaciteit. Mocht dat in de toekomst niet meer zo zijn dan zijn er voldoende uitwijk mogelijkheden in de buurt van Zwolle. Je ziet dat er overal in de regio nieuwe crematoria bijkomen. In onze optiek is er dus geen noodzaak voor een tweede crematorium op Kranenburg."

Gemiste kans

De begrafenisondernemers zien daarom het liefst dat de gemeenteraad op korte termijn werk gaat maken van de aanleg van een natuurbegraafplaats. "De plek die al in 2003 is aangewezen is de enige plek waar het gedenkcentrum nog een nieuwe activiteit kan ontplooien, als je er een crematorium neerzet kan er dus nooit meer een natuurbegraafplaats komen die aansluit op de huidige faciliteiten. Dat zou echt een gemiste kans zijn", zegt Lans.

In het werk komen de uitvaartondernemers steeds vaker in aanraking met mensen die duurzaam begraven willen worden. Dat wil zeggen midden in een stuk natuur, zonder gedenksteen of grafmonument. Op een natuurlijke begraafplaats mogen op de graven alleen materialen gebruikt worden die vergankelijk zijn en onderdeel (gaan) uitmaken van diezelfde natuur.

Belangstelling natuur begraven neemt toe

In heel Nederland zijn inmiddels twintig natuurbegraafplaatsen gerealiseerd, en er zijn plannen voor vijftig extra. Naast Zwolle zijn er in Overijssel ook plannen voor de realisatie van een natuurbegraafplaats in Ommen.

Volgens Ton Lans, betekent de mogelijke komst van een natuurbegraafplaats een belangrijke aanvulling op de verschillende uitvaartmogelijkheden die gedenkcentrum Kranenburg al heeft.

Naast een reguliere begraafplaats en een crematorium is er ook al een Chinese en islamitische begraafplaats gerealiseerd op Kranenburg.

Regionale functie

Een plek waar mensen in de vrije natuur hun laatste rustplaats kunnen vinden voldoet aan de toenemende vraag uit de markt. "Nu moeten belangstellenden nog uitwijken naar Gelderland of Drenthe om op een natuurlijke manier begraven te worden. Als de gemeenteraad van Zwolle onze wens en onze argumenten serieus neemt en mee wil werken aan de realisatie van de natuurbegraafplaats op Kranenburg dan kan deze begraafplaats op termijn een belangrijke regionale functie krijgen", aldus Lans.