Prins Oetra der Sprokkelaars voorop in de Lemelerveldse polonaise

Met het thema 'De Sprokkelaars, daar zit muziek in', hebben de Sprokkelaars uit Lemelerveld afgelopen weekend het carnavalsseizoen ingeluid.

De nieuwe prins der Sprokkelaars (Foto: c.v. de Sprokkelaars)

Natuurlijk met als hoogtepunt, de bekendmaking van de nieuwe prins, Randolf van Oene.

Als een sister

Nadat Prins Lukus 2.0 was afgetreden werden de lichten gedoofd en betrad een stoet nonnen de zaal. Een prima optreden van Sister Act volgde. Dat één van deze nonnen al de nieuwe prins was, wist toen nog niemand.

Spetterend tot en met

De Sprokkelaars kijken terug op een spetterende opening van het carnavalsjaar. "Dit beloofd veel goeds voor vier dagen carnaval in het Lemelerveldse Sprokkeldorp. Iedereen is van harte welkom! De Sprokkelaar, daar zit muziek in!", aldus een enthousiaste carnavalsvierder.