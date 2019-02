Blog: Prins Johan, Prins der Sükkewottels uit Haarle blikt terug op zijn benoeming

"Gewoon een doordeweekse avond. Ik zit op de bank televisie te kijken en geniet van een vrije avond. Zoals gewoonlijk is onze dochter Marloes er om de paarden te verzorgen en mijn vrouw Ida maakt zich klaar voor een avonddienst bij de Hospice. Rond de klok van 20.00 uur wordt het rustig, maar dat is van korte duur ...

Een onschuldig bezoek

“Zin aan koffie?”, we hebben visite. Lopende het gesprek krijg ik te horen dat het moeilijk is om ongezien met mij een afspraak te maken. En dan komt de aap uit de mouw .... Voorzichtig laten ze mij een steek zien en vragen wat ik ervan vind.

Met een prangende vraag

Ik ..... Prins Carnaval? Tja, ik heb een warm hart voor het Feest der Zotten en voel mij vereerd maar in gedachten denk ik, ik zal toch eerst een aantal zaken moeten regelen, voordat ik ja zeg. Als je Prins Carnaval bent, wil je het toch ook zo goed mogelijk doen. En dus is afstemming met de omgeving noodzakelijk.

Roots

Ik ben opgegroeid met het carnavalsfeest in Nijverdal. Maar Ida en dochter Kim hebben niet veel met het feest. Dan lijkt Marloes meer op mij, die is er meestal wel bij wanneer er een carnavalsfeestje is.

Sociaal gebeuren

Carnaval is voor mij meer dan alleen bier drinken, het is een sociaal maatschappelijk gebeuren. Het verbindt mensen van jong en oud en alle gezindten. Het mooie vind ik dat er aandacht is voor de jeugd- en de volwassenen. Het bezoeken van zieken en bejaarden, de kerkdienst met medewerking van een gehandicaptenkoor, kinderspeelmiddag in de zomer en de bingoavonden door het jaar heen. Een mooi middel om de eenzaamheid of het alleen zijn te doorbreken. Want carnaval is van iedereen.



Ik heb er zin in om mijn bijdrage hierin te leveren om er een geweldig carnavalsfeest 2019 van te maken.



3 X Alaaf, Prins Johan de 2e".

Prins Johan de 2e (Foto: c.v. de Sükkewottels)