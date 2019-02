Blog: Jeugdprins Haarle, Len heeft het gen!

"Ik ben Len Galgenbeld en ik ben 12 jaar oud. Dit jaar mag ik de jeugdprins van Haarle zijn. Samen met mijn adjudant Stefan Bessembinder, gaan wij het carnavalsfeest voor de jeugd leiden. Daar zijn wij super blij mee!!!

Met zijn allen

Natuurlijk gaan we met onze klas (groep 8 van basisschool Op Weg) én met alle andere kids uit Haarle, er een fantastisch feest van maken. Zeker ook tijdens de carnavalsoptocht in Haarle maar natuurlijk ook die in Heeten.

Tien minuten gesprek maar dan anders

Op een donderdagmiddag hadden alle kinderen uit de klas een kort gesprekje met de meester. Op het eind van het gesprek vroeg meester mij of ik nog wensen had. Ik kon niets bedenken, maar toen hij vroeg of ik jeugdprins wilde worden, was ik gelijk heel blij. Die avond heb ik het aan mijn ouders verteld en zij vonden het ook fantastisch. Na een week mocht de klas het ook weten.

Knallen tot en met

Carnaval 2019 wordt een grandioos feest. We gaan springen, dansen en heel veel plezier maken. Samen met de dansmariekes en de jeugdraad van groep 8, wens ik iedereen een prachtig carnaval toe.

Veel carnavals groetjes van Jeugdprins Len".

Jeugdprins Len (Foto: c.v. de Sükkewottels)