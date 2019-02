Gemeente Deventer sluit pand na vondst hennep en illegale wapens

De gemeente Deventer heeft een pand aan de Deltalaan gesloten. Er zijn hennepplanten en illegale wapens gevonden.

In het pand zijn 124 planten gevonden. Om wat voor wapens het gaat, is niet bekend. Ook is niet duidelijk of naar aanleiding van de vondst iemand is aangehouden.

De omwonenden zijn door de gemeente schriftelijk geïnformeerd.