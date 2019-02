Programma: Bekerfinale Apollo 8, halve finale Ravijn en play-offs vrouwenvoetbal

Er staat weer een mooie sportweek voor de deur, met als fraai toetje de bekerfinale van de volleybalsters van Apollo 8. Hieronder een overzicht van de belangrijkste en meeste opvallende wedstrijden.

Betaald voetbal

In de eredivisie komt PEC Zwolle deze week al op vrijdagavond in actie. Het gaat dan op bezoek bij ADO Den Haag. Heracles Almelo speelt zaterdagavond in eigen huis tegen Fortuna Sittard.

Koploper FC Twente speelt pas op maandag in de Keuken Kampioen Divisie. Jong PSV is dan in Eindhoven de tegenstander. Go Ahead Eagles speelt vrijdag het thuisduel tegen NEC.

In de 2e divisie gaat HHC Hardenberg zaterdagmiddag op bezoek bij Excelsior M.

Amateurvoetbal

Het duel tussen laagvlieger DETO en koploper Staphorst is zaterdag onze livewedstrijd in de hoofdklasse B. Die middag is er nog een Overijsselse derby; SC Genemuiden tegen SVZW. Excelsior'31 speelt dan thuis tegen Buitenpost en Berkum ontvangt Urk.

In de 3e divisie zondag komt Quick'20 al op zaterdagavond in actie. HBS komt dan naar Oldenzaal. HSC'21 gaat zondag op bezoek bij EVV in Echt.

De districtsbeker is beland in de vierde ronde. Vanavond is Berkum de eerste Overijsselse club die in Oost in actie komt. Het speelt tegen KHC. De overige wedstrijden zijn volgende week. Ook in Noord spelen de Overijsselse clubs volgende week.

Vrouwenvoetbal

De vrouwen beginnen vrijdag aan de play-offs. FC Twente en PEC Zwolle plaatsten zich allebei voor de play-offs om de landstitel. Twente begint tegen ADO Den Haag en de Zwolse ploeg krijgt landskampioen Ajax op bezoek.

Basketbal

De basketballers van Landstede spelen donderdag de return in de halve finales van de beker. Het duel bij Dutch Windmills eindigde vorige week in een gelijkspel en dus is morgen de winnaar van de wedstrijd in Zwolle finalist. De andere halve finale gaat tussen Donar en ZZ Leiden. Morgen is de eerste wedstrijd van dat tweeluik. In de competitie gaat Landstede zondag op bezoek bij hekkensluiter BAL Weert.

De vrouwen van Jolly Jumpers gaan zaterdagavond in de Basketball League op bezoek bij Binnenland.

Handbal

De handbalsters van DSVD hebben nog een hele kleine kans om de kampioensgroep van de eredivisie te halen. Het moet dan zelf drie keer dik winnen en Dalfsen moet de laatste twee wedstrijden verliezen. DSVD speelt morgenavond bij Quintus en zaterdag bij V&L. Dalfsen gaat zaterdag op bezoek bij VOC Amsterdam. Borhave is al zeker van de degradatiegroep en speelt zaterdag bij Foreholte.

Squash

De squashdames van Zwolle zijn inmiddels gezakt naar de derde plek in de eredivisie. Vrijdag speelt het in eigen huis tegen MAX.

Volleybal

Zondag staan de bekerfinales op het programma in Zwolle. Apollo 8 uit Borne neemt het bij de vrouwen op tegen Sliedrecht Sport. Bij de mannen gaat de finale tussen Dynamo en Lycurgus.

Waterpolo

De dames van Het Ravijn kunnen zich zaterdag plaatsen voor de bekerfinale. De eerste wedstrijd van het tweeluik van de halve finales werd afgelopen zaterdag gewonnen van De Zaan met 10-6. Zaterdag is de return in Zaanstad. De andere halve finale gaat tussen GZC Donk en Polar Bears.

De heren van de Nijverdalse ploeg spelen in de competitie het thuisduel tegen De Ham.

