Indonesische stoffen, brocante, vinyl en carnaval

Twinkelende Kusbrocante

Zaterdag is er een sfeervolle antiek- en brocantemarkt in de Grote of Lebuïnuskerk in Deventer. Om te zoenen zo mooi! Op deze markt met ruim 40 stands tref je naast de bijzondere nostalgische artikelen ook fraai antiek, prachtige brocante, vintage design, nostalgisch speelgoed, antieke kleding en textiel, plattelandsantiek en merkwaardige hebbedingetjes.

Twinkelende kusbrocante (Foto: Pixabay)

Familiedagen Hardenberg

Genieten van een gezellig en betaalbaar dagje uit met de hele familie? Kom dan naar de Familiedagen in Evenementenhal Hardenberg. Doe mee met diverse activiteiten, bezoek een ruim aanbod aan winkels en bedrijven en ervaar het muzikale podiumprogramma. Ontmoet gelijkgestemden en proef de gemoedelijke sfeer van Familiedagen; hét evenement voor de gereformeerde gezindte.

Familiedagen Hardenberg (Foto: Pixabay)

Wastra Weekend

Dit weekend staat, in dierenpark Taman Indonesia, Indonesische textiel centraal. Het Wastra Weekend is een initiatief om handgemaakt en duurzaam textiel uit, voornamelijk, Indonesië een platform te geven in Nederland. Tijdens deze 2e editie staat het thema ‘Dieren in textiel’ centraal.

Wastra Weekend (Foto: Pixabay)

Carnavalsoptocht Langeveen

Kom zaterdag ook kijken naar één van de eerste carnavalsoptochten van dit jaar. Een bonte stoet praalwagens trekt vanaf 14.00 uur door Langeveen. Aansluitend wordt het non-stop carnavalsfeest gevierd. De toegang is gratis. De Turftrappers zijn voorbereid op extra grote bezoekersaantallen.

Carnaval (Foto: RTV Oost)

Internationale platenbeurs

Twee zalen in de IJsselhallen in Zwolle zijn zondag omgetoverd tot de grootste platenwinkel van Nederland. Snuffel tussen de talloze LP’s, cd’s, dvd’s en merchandise. Tientallen en misschien wel alle muziekgenres zullen aanwezig zijn. Wie weet vind je hier wel net dat ene plaatje waar je al jarenlang naar op zoek bent. Verzamelaars en handelaren uit Engeland, België, Duitsland maar ook de betere handelaren uit Nederland zijn aanwezig. Live optredens maken van deze Platenbeurs een compleet muzikaal festijn.

Internationale platenbeurs (Foto: Pixabay)

