Carnaval, paarden en kamperen bij de boer

Kamperen bij de boer

Op zaterdag vindt ‘Kamperen bij de boer’ plaats in de IJsselhallen Zwolle. 350 stands met SVR-campinghouders uit binnen- en buitenland presenteren op deze beurs hun camping. Ook wordt er gestrooid met prijzen (gratis vakanties) en kun je er terecht voor je kampeerattributen. Voor de kinderen wordt er een speciale kinderhoek ingericht. Daarnaast zorgen de kuikens van het Pluimveemuseum, de boerenkapel en het grote horecaterras voor een gezellige beurs.

Kamperen bij de boer (Foto: Pixabay)

Streekmarkt

Zaterdag is er een streekmarkt bij de Oude Blasiuskerk in het centrum van Delden. Je kunt er terecht voor smaakvolle streekproducten van ruim 25 producenten. De producenten bieden hun ambachtelijke producten aan, zoals groente en fruit, vlees, vis, brood en zuivel.

Streekmarkt (Foto: Pixabay)

Paard Balkbrug

Dit weekend start de 12e editie van Paard Balkbrug in de Diamanthal in Balkbrug. Ook dit jaar komen er weer vele (inter)nationale springruiters naar Balkbrug om een topprestatie neer te zetten. Ook is er weer een gezellig strodorp met verschillende stands op het gebied van ruitersport, afrastering, voeding, etc. Een gezellig evenement voor iedereen. De entree is gratis.

Paard Balkbrug (Foto: RTV Oost/Robin Podde)

Winterwandeling Markelo

Zondag is in Markelo de laatste winterwandeling van 2019. De route vertrekt vanuit zalencentrum de Haverkamp te Markelo. De routes voeren over het glooiende landschap van Markelo waaronder de Markeloseberg, Kattenberg, de Hulpe, de Noord Achteres en langs Stokkum en de Potdijk. De afstanden zijn 5, 10, 15 of 25 kilometer.

Winterwandeling (Foto: Pixabay)

Grote Twentse Carnavalsoptocht

Kom zondag naar Oldenzaal voor de Grote Twentse Carnavalsoptocht. Elk jaar weer trekt de optocht ruim 100.000 bezoekers naar de Boeskoolstad. En niet voor niets! De "Ooh's" en "Aaah's" zijn niet van de lucht als de tientallen indrukwekkende praalwagens en vele andere creatieve uitingen van de dolenthousiaste honderden deelnemers als één groot, kleurrijk slingerend lint door de binnenstad van Oldenzaal trekken. De Grote Twentse Carnavalsoptocht is kilometers lang genieten. Geen zin om naar Oldenzaal te komen? Er zijn nog veel meer carnavalsoptochten dit weekend.

Grote Twentse Carnavalsoptocht (Foto: René Wolf)

Kijk voor alle uit-tips op OverUIT of download de gratis app.