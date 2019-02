Samenwerking regionale omroepen Noordoost-Nederland op gebied onderzoeksjournalistiek

De regionale omroepen RTV Oost, RTV Drenthe, RTV Noord en Omrop Fryslân slaan de handen ineen op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Het is voor het eerst dat de regionale omroepen in het Noordoosten van ons land structureel gaan samenwerken op redactioneel gebied.

Media-minister Arie Slob heeft maandag 11 februari in de Zwolse studio van RTV Oost het startschot gegeven voor het samenwerkingsproject. Hij deed dat door symbolisch de eerste tegel te lichten voor de vier omroepen. ‘Ik ben onder de indruk van dit project. Dit is precies het voorbeeld van de samenwerking tussen regionale omroepen, zoals ik voor ogen heb. Ik hoop van harte dat deze samenwerking op het gebied van onderzoeksjournalistiek elders in het land navolging krijgt.’

Publieke taak

Elk moment van de dag komt via een veelvoud aan platforms een oneindige stroom nieuwsberichten op mensen af. De hoofdredacties van de vier omroepen zien het als hun publieke taak om tegenwicht te bieden in de vorm van gedegen journalistiek onderzoek. De afgelopen jaren zijn deze omroepen uitgegroeid tot multimediale bedrijven, die 24/7 nieuws van dichtbij publiceren op een veelvoud aan platforms. Veranderde werkwijze, meer platforms: het voert de druk op de redacties verder op. Met als gevolg dat het journalistiek uitzoekwerk op de achtergrond dreigt te raken.

Krachten bundelen

Het ligt niet in het karakter van de regionale omroepen het hoofd dan maar in de schoot te leggen. Dus is besloten de krachten op onderzoeksgebied te bundelen. In Noordoost-Nederland - met sterke regionale omroepen en provincies met veel gemeenschappelijke kenmerken - moet dat van de grond kunnen komen. Journalistiek vakmanschap is in ruime mate aanwezig op de betrokken redacties. De combinatie van grote kennis van het eigen gebied en de grote betrokkenheid bij de eigen samenleving, vormt een gezonde basis voor onderzoeksjournalistiek. Per onderzoek wordt een team gevormd van gespecialiseerde journalisten van de betrokken omroepen. Daar waar mogelijk wordt het publiek van de omroepen betrokken bij de onderwerpkeuze. Afgezien van de opdracht om de nodige tegels te lichten, moet het project leiden tot de opbouw van meer expertise bij de omroepen op het gebied van onderzoeksjournalistiek. Ook moet het project de onderlinge samenwerking tussen de redacties bevorderen.





Goos de Boer

Het samenwerkingsproject wordt gecoördineerd door Goos de Boer; een ervaren onderzoeksjournalist van RTV Noord, met ook leidinggevende bagage. Zo was hij vorig jaar vijf maanden interim-hoofdredacteur bij RTV Oost. Hij initieert en stimuleert de gezamenlijke onderzoeken van de vier omroepen. Daarnaast draait hij journalistiek mee bij de onderzoeksprojecten.