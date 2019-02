Initiatiefneemster actie De Kogel: "Zoveel mogelijk mensen naar de Galgenwaard vanavond"

De Kogel (27) raakte vorig jaar bij een ongeluk op het eiland zwaargewond en zit middenin een zwaar revalidatieproces. Daardoor is De Kogel in financiële problemen geraakt. De medische kosten lopen op en zijn voormalige club in Spanje wil niet betalen.

Daarom begon FC Utrecht-fan Carolien van Meel een inzamelingsactie voor De Kogel. "Ik vind het heel erg dat hem dit overkomt. Daarom ben ik een doneeractie begonnen."

Publiek

Vanavond moet de klapper worden van de doneeractie tijdens de competitiewedstrijd tussen Jong FC Utrecht en Go Ahead. Er was wel één probleem. De wedstrijden van Jong Utrecht worden door de regel niet druk bezocht. "Vanavond hebben we juist veel publiek nodig. Ik weet niet hoeveel mensen er komen, maar er zijn er wel meer dan normaal."

Daarom heeft Van Meel flink reclame gemaakt op Facebook en Twitter. Ook FC Utrecht heeft de actie onder de aandacht gebracht. Alles in de hoop om veel mensen naar de Galgenwaard te krijgen.

Hoe meer mensen er in het stadion zitten, hoe meer geld er wordt opgebracht. De opbrengst van de kaartverkoop van de wedstrijd gaat naar De Kogel. Ook de programmaboekjes, die normaal gesproken gratis zijn, gaan voor twee euro over de toonbank.

Aanwezig

De Kogel speelde tussen 2010 en 2013 voor Utrecht en tussen 2015 en 2017 voor de Deventenaren. Daarna vertrok hij naar naar UE Cornellà in Spanje. Een club op het derde niveau. Op het moment van het ongeluk stond hij onder contract bij de Spanjaarden.

Uiteraard is De Kogel vanavond aanwezig bij de wedstrijd, zegt Van Meel. "Hij mag de aftrap van de wedstrijd verrichten, krijgt in de rust een cheque uitgereikt en na de wedstrijd maken we bekend hoeveel de avond in totaal heeft opgebracht."

"Een benefietwedstrijd was niet meer mogelijk", gaat Van Meel verder. "Maar met steun van de beide clubs kon ik deze avond zo organiseren. Mooier kan het niet, denk ik."