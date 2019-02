Deel dit artikel:













"Psst... brandweerlaarzen kopen?" Geen goed idee, want mogelijk zijn ze gestolen De brandweerkazerne in Bathmen (Foto: Google Streetview)

Wie de komende dagen op een verkoopsite brandweerhelmen of -laarzen tegenkomt, doet er goed aan ze niet te kopen, maar een melding te maken bij de politie. Bij de brandweerkazerne in Bathmen is vorige week namelijk ingebroken en juist die spullen zijn buitgemaakt.

De politie heeft het vermoeden dat de laarzen en helmen te koop worden aangeboden op internet, zo schrijft ze op Facebook. Daarom worden diverse verkoopsites goed in de gaten gehouden. Vermoedelijk is de inbraak aan de Koekendijk gepleegd tussen woensdagavond 22.00 uur en donderdagochtend 9.00 uur. Om hoeveel buitgemaakte spullen het gaat, is niet bekend. Ook zijn er nog geen aanhoudingen verricht. De politie is daarom op zoek naar getuigen die iets verdachts bij of rond de kazerne hebben gezien. Heb je een nieuwstip of nieuwe informatie? Tip de redactie via een WhatsApp-bericht: 06 - 57 03 33 33