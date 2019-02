Deel dit artikel:













Uit het archief: Pelgrimstocht De Lebuïnuskerk in Deventer (Foto: rtv oost)

Deze week hebben we twee afleveringen van het televisieprogramma Pelgrimstocht voor u opgedoken uit het archief van RTV Oost. Dit programma is gemaakt in 2002 en is een religieuze ontdekkingstocht door Overijssel.

Er wordt een bezoek gebracht aan Deventer waar de olifantsruggen van de Lebuïnuskerk worden bekeken en de Proosdij wordt bezocht. Een tweede aflevering komt uit Ootmarsum waar de belangstelling uitgaat naar de Joodse begraafplaats en uitleg wordt gegeven bij een Landkruis, Het Plaske en de 'boetesteen'.